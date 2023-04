Motomondiale: Gp Austin, Bagnaia cerca il riscatto dopo la caduta, Bezzecchi punta al podio

Austin, 14 apr. – (Adnkronos) – Pecco Bagnaia si conferma il favorito in vista del Gran Premio di Austin, nonostante la caduta nella gara in Argentina. Betflag vede la vittoria del pilota Ducati a 2,75, mentre è di poco superiore la quota proposta da GoldBet, a 3. Distante, anche se in ascesa, Marco Bezzecchi, col successo offerto tra 6,50 e 7, come per Maverick Vinales e Jorge Martin. Poco lontano Fabio Quartararo, la cui vittoria oscilla tra 7,50 e 8. Bagnaia è il candidato principale al primo posto anche nella Sprint Race del sabato, nonostante la sesta posizione ottenuta all’autodromo di Rìo Hondo: Pecco si gioca a 3, davanti a Martin, che ha raccolto l’ottavo piazzamento in Argentina e insegue a 4. Una seconda vittoria consecutiva di Brad Binder paga 20 volte la posta. Anche nelle quote antepost il pilota Ducati è in vantaggio sui concorrenti a 1,65. Bezzecchi raggiunge Vinales a 7, mentre l’infortunato Bastianini è a 11. Quartararo, Marquez e Zarco inseguono a 15.