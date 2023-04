Antalya, 14 apr. – (Adnkronos) – Alice D’Amato vince la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale ai campionati europei di ginnastica artistica, in corso ad Antalya, in Turchia. A trionfare è la britannica Jessica Gadirova, che succede ad Asia D’Amato, sorella di Alice, campionessa europea a Monaco di Baviera 2022. L’argento all’ungherese ZSofia Kovacs. Dodicesimo posto per l’altra italiana Manila Esposito.