Giampaolo Letta, ‘bilancio molto positivo per Premio Film Impresa’

Roma, 14 apr. (Labitalia) – “Bilancio molto positivo del premio. Innanzitutto per la qualità dei film, cuore del premio, la qualità delle persone che hanno partecipato, la qualità e affluenza di pubblico. Ci incoraggia a pensare già da domani mattina a una seconda edizione.” Lo ha detto Giampaolo Letta, Presidente Premio Film Impresa, durante la prima edizione della manifestazione svoltasi alla Casa del Cinema di Roma il 12 e 13 aprile.

“Sempre più imprese realizzano questo tipo di film con una struttura narrativa” – ha continuato – “E’ un trend in crescita incoraggiante per il premio. E’ un’ottima occasione per i giovani registi e anche una bella palestra dal punto di vista tecnologico. Perché un po’ come accade in Formula 1 in cui vengono testati materiali e soluzioni estreme, possono essere provati espedienti narrativi e tecnologici per raccontare la vita delle imprese che possono essere messi in film e serie tv”.