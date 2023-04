Terzo Polo: Paita, ‘difficoltà incomprensibili’

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Congresso vuol dire territori, ma anche contendibilità della leadership. Dopodiché sono convinta che Calenda vincerebbe il congresso. Sono difficoltà che non comprendo”. Lo afferma la Presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita a L’aria che tira su La7.

“I temi di scontro sono la Leopolda, che è un fattore identitario a cui non ci si può chiedere di rinunciare. Poi ci sono le spese, le divideremo 50 e 50 come è sempre avvenuto. E infine un congresso che noi chiediamo coinvolga il territorio. Nessuna di queste è ragione per far saltare un progetto politico. Noi – aggiunge Paita – siamo disponibili a trattare, ma se si vuole far saltare il tavolo per cose come queste è incomprensibile.”, conclude la capogruppo.