Terzo Polo: Italia viva, Renzi mai ha dato del pazzo a Calenda

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – L’ufficio stampa di Italia viva, si legge in un comunicato, “smentisce le frasi che il quotidiano ‘La Stampa’ attribuisce a Matteo Renzi riferendole a imprecisati suoi amici. Le dichiarazioni rilasciate dal senatore Renzi sono quelle contenute nella Enews”. “Carlo, nessuno ha mai pronunciato quelle frasi. Qui c’è il testo pronto: vuoi firmare o preferisci di no? Nessuna fregatura, guarda il documento”, si legge poi in un tweet di Iv, accompagnato dalla pubblicazione del documento elaborato in vista della nascita del Terzo polo.