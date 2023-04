Terzo polo: Calenda, ‘nessuna riunione oggi, niente partito unico perchè Renzi non vuole **

Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Il partito non lo riusciremo a fare, perché non lo vuole fare”. Questa la risposta di Carlo Calenda, intercettato questa mattina da Enrico Lucci che ha chiesto al leader di Azione aggiornamenti sull’accordo con Matteo Renzi per il partito unico con Italia Viva.

“Perché (Renzi, ndr) non vuole farlo?”, lo incalza l’inviato di Striscia. “Perché vuole tenersi soldi e partito di Italia Viva e non si può far nascere, da due partiti, tre partiti: diventa ridicolo”, risponde Calenda. Che aggiunge: “Non so se oggi ci sarà una nuova riunione, ma lui non viene alle riunioni. Non ci ho parlato, perché lui parla solo con Obama e Clinton”.