Russia: ambasciata russa negli Usa, ‘nessun visto per eventi Consiglio di sicurezza Onu’

Mosca, 13 apr. (Adnkronos) – Mosca esorta Washington a rilasciare immediatamente i visti ai membri della delegazione russa per gli eventi legati alla presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha reso noto l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, precisando che “la richiesta di rilascio dei visti per la delegazione russa e i giornalisti è stata inviata all’ambasciata Usa a Mosca alla fine di marzo. Tuttavia, finora non è stato concesso un solo permesso di ingresso”.

“C’era un accordo secondo cui i rappresentanti dei media russi avrebbero visitato la missione diplomatica americana il 31 marzo per esaminare le loro domande di visto. Tuttavia, l’appuntamento è stato annullato senza alcuna spiegazione meno di un giorno prima. Non c’è ancora certezza, anche se mancano solo pochi giorni all’evento”, ha osservato Antonov, commentando il mancato rilascio dei visti ai membri della delegazione russa guidata dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov.

“Esortiamo Washington a rilasciare immediatamente i visti per la nostra delegazione, così come per i nostri giornalisti – ha detto ancora l’ambasciatore russo – In caso contrario, si tratterebbe di una violazione degli obblighi degli Stati Uniti in quanto paese ospitante del quartier generale delle Nazioni Unite, che impedisce il corretto e completo funzionamento del l’Organizzazione mondiale”.