Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Sabato 15 e domenica 16 aprile si terrà, presso il Centro Congressi Cavour, in via Cavour 50/a, a Roma, l’Assemblea Nazionale di +Europa. I lavori si apriranno sabato alle ore 11 con la relazione del segretario Riccardo Magi, del presidente Federico Pizzarotti, e della tesoriera Carla Taibi e proseguiranno con l’elezione del presidente dell’Assemblea di +Europa e dei vicepresidenti. Sarà possibile seguire i lavori in diretta sul canale YouTube del partito.