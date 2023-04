Pd: Furfaro, ‘Schlein sarà prossima premier’

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Credo che Elly Schlein sarà la nuova Presidente del Consiglio dopo Giorgia Meloni. La immagino come candidata alla guida della coalizione alle politiche. Ha un pubblico largo, raccoglie stima trasversale, simpatia e anche affetto. È un’onda che abbiamo imparato a conoscere nelle primarie. Sta crescendo ancora. Ero tra i pochi sicuri della vittoria alle primarie”. Così Marco Furfaro, deputato del Pd e membro della segreteria nazionale dem, a The Post internazionale – TPI.

“Dopo la sconfitta del 25 settembre Elly si diceva incerta. Io le dico: ‘Candidati! Vinceremo’. Ero certo. Il Pd era diventato un partito più realista del re. Serviva uno choc. C’erano Gaspare Righi, il suo braccio destro. Chiara Braga, coordinatrice dell’iniziativa politica. Flavio Alivernini il capoufficio stampa. Chiara Gribaudo, Marco Saracino, Antonio Misiani, Alessandro Zan… Punto. E contro avevano tutti. Senza soldi! Senza struttura! È stato esaltante”.

“Dopo la vittoria Elly non ha sbagliato una mossa. Andare a Cutro senza esporsi, polarizzare la sfida con la Meloni alla Camera. La piazza arcobaleno di Milano, la manifestazione di Firenze, il comizio a Libera, con 70mila persone…. Il segreto? Tornare tra le persone. La più grande novità? Dire una cosa significa farla. Elly è pragmatica”.