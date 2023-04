Numero Blu presenta il nuovo sito www.numeroblu.it

Roma, 13 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Completamente riprogettato per offrire un’esperienza più estesa ed immersiva, grazie a informazioni, approfondimenti tematici e contenuti verticali. Realtà italiana attiva nell’ambito del bpo, Numero Blu presenta , sito interamente rinnovato che descrive e sintetizza in modo chiaro ed efficace tutte le aree di operatività dell’azienda: dal bpo al contact center, dalle ricerche di mercato alla digital trasformation, per arrivare alle soluzioni tailor made volte a migliorare l’efficienza operativa delle aziende clienti. Il tutto, all’insegna di una fortissima connotazione italiana.

Dopo l’esordio su LinkedIn e il crescente engagement con centinaia di professionisti nel settore, procede dunque con successo il percorso dell’azienda nel consolidamento della propria presenza in ambito digital, con l’obiettivo di raccontarsi in modo aperto a clienti e prospect, avvicinandosi al contempo a tutti coloro che sono interessati a svolgere un’esperienza consulenziale nel mondo del contact center.

Sul versante tecnico, il sito è stato progettato per garantire massima facilità di interazione tra l’azienda e i suoi pubblici di riferimento, in modo tale da rispondere prontamente – via e-mail, chat o telefono, tramite un apposito form- alle frequenti richieste di contatto, favorendo al contempo azioni di lead generation.

Il nuovo sito si distingue inoltre per il nuovo logo di Numero Blu, riprogettato per integrare il fregio dei ’30 anni’ che caratterizzerà la brand identity dell’Azienda in tutte le sue declinazioni. L’architettura del portale rende l’esperienza di navigazione veloce e user friendly e consente all’utente di entrare subito in sintonia con Numero Blu, la sua mission, i servizi offerti e ovviamente anche i suoi valori, tra cui spiccano l’attenzione per l’ambiente e l’approccio human touch. Ma non è tutto: all’interno di specifiche sezioni del portale è possibile consultare alcune case history in cui l’azienda condivide e racconta i propri progetti di successo, con uno sviluppo chiaro e comprensibile.

Nella sezione news e blog, inoltre, Numero blu affronta le tematiche più attuali nel settore del bpo e contact center, ponendosi come trend setter e fonte di informazione rispetto alle ultime evoluzioni di settore.

La sezione ‘Lavora con noi’, assieme alla condivisione delle posizioni aperte, introduce l’azienda ai possibili candidati, delineando un percorso di crescita che, oltre a interessanti opportunità di carriera, offre numerosi vantaggi in termini di ambiente di lavoro, di sviluppo di potenziale e di formazione professionale: in questo senso, Numero blu ha attivato ‘Numero Blu Academy’, un progetto di formazione permanente volto a valorizzare le competenze delle proprie risorse umane, al fine di accompagnarli in un percorso di crescita che apra loro la strada a incarichi di team leadership, nell’ottica di un continuo miglioramento delle performance individuali e di team.

“Il lancio di giunge al culmine di un lungo lavoro di consolidamento del nostro brand in ambito digitale, secondo una strategia che – in piena sinergia con il nostro canale Linkedin – punta a conseguire massima prossimità e apertura a favore dei nostri pubblici di riferimento. In particolare, la condivisione di competenze sulle tematiche di settore, assieme a tutta l’esperienza maturata, ci consentirà di comunicare la validità della nostra capacità progettuale, consolidando il posizionamento di vertice conquistato in trent’anni di lavoro nel segmento bpo, contact center e digital trasformation”, ha affermato Luca Leopizzi, ceo di Numero blu servizi spa. è già on-line e sarà disponibile in versione responsive per una consultazione su PC, smartphone e tablet.