Morroni (Reg. Umbria): “Prosegue rapporto virtuoso di Philip Morris con nostro territorio”

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Il 2023 sembra essere un anno interessante e positivo per l’agricoltura umbra. L’investimento di Philip Morris Italia per la realizzazione del terzo ‘Digital information service center (Disc)’ a Terni è un avvenimento di grande rilievo, che si somma all’altrettanto importante rinnovo del contratto pluriennale di fornitura del tabacco in foglie. Oltre a queste due importanti iniziative, ve ne sono altre che si caratterizzano per la promozione di un’agricoltura che crei valore e che sia espressione di grande qualità, grazie alle quali la coltivazione del tabacco, eccellenza del nostro territorio, sta ritrovando vigore”. Così Roberto Morroni, assessore all’Agricoltura e all’Ambiente della Regione Umbria, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo investimento di Philip Morris Italia sul territorio: 30 milioni di euro in cinque anni e 150 nuovi posti di lavoro per il nuovo ‘Digital information service center (Disc)’ di Terni, il terzo in Italia dopo quelli di Taranto e Caserta.

“Questa bella notizia per l’Umbria che arriva da Philip Morris Italia – ha aggiunto l’assessore – è la conferma di un rapporto virtuoso cominciato alcuni lustri fa e che ha visto portare avanti un impegno serio e rigoroso sul fronte del miglioramento qualitativo del prodotto, della sostenibilità ambientale delle produzioni e del sostegno alla tabacchicoltura”.

“Stiamo inoltre cercando di promuovere la cultura dell’aggregazione delle imprese per far sì che si raggiungano i livelli idonei a fronteggiare le dinamiche dei mercati. Desideriamo quindi un’agricoltura in movimento e che valorizzi le sue straordinarie potenzialità”, ha concluso Morroni.