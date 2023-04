Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Oggi audizione del ministero dell’Interno su ‘voto dove vivo’. In Italia non si troverebbero le modalità tecniche per fare quel che si fa in Francia, Germania, Spagna… siamo un Paese a democrazia limitata?”. Così la deputata del Partito Democratico, Marianna Madia, su Twitter.