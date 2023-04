Dl Pnnr: Calenda, ‘nostra proposta su Industria 4.0, opposizione propone non solo protesta’

Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Una delle soluzioni che oggi può aiutare il Governo, e pertanto il Paese, a spendere in modo efficace i soldi del Pnrr è ripristinare Impresa 4.0, rafforzandola con un grande piano ambientale e di risparmio energetico, incentivando tutti i beni che ricadono in queste categorie, e prevedendo una spesa rapida effettuata dalle imprese in modo che questi soldi non si perdano”. Lo ha detto Carlo Calenda intervenendo al Senato durante l’esame dl Dl sul Pnnr dove un emendamento di Azione-Iv è stato accolto dal governo.

“Su questo noi chiediamo al Governo di esprimersi: ciò risulta dal modo di fare opposizione, cioè proponendo sempre e non solo protestando, perché questo è il senso del lavoro della politica. Questa è la nostra proposta: la abbiamo presentata al Governo e a parte abbiamo mandato la quantificazione di costi e possibili risultati, come si deve fare ogni volta che si parla dell’uso dei soldi degli italiani”, ha aggiunto il leader di Azione