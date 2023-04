Consulta: Sciarra, ‘capire perché nostri moniti fermi tanto tempo in Parlamento’**

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Sarebbe interessante capire come il Parlamento ordina i nostri moniti, come li mette in fila, come li analizza, come li esamina, se se ne discute, se ci sono uffici adeguatamente pronti a risolvere i quesiti che noi poniamo, se c’è un’attività preparatoria. Forse sollecitare il Parlamento a dirci di più perchè certe volte si attende così a lungo”. Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, nella conferenza stampa al termine della relazione sull’attività della Consulta del 2022.