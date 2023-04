Calcio: Mourinho, ‘al ritorno non avremo Dybala e Abraham ma all’Olimpico non sbagliamo mai’

Rotterdam, 13 apr. -(Adnkronos) – E’ mancata un po’ di cattiveria in area di rigore? “Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una partita di sforzo, dignità, sacrificio. Hanno avuto opportunità di un risultato diverso, ma questa è la realtà. Domenica abbiamo una partita dura, poi giovedì ci sarà il ritorno. Non abbiamo tanti giocatori per queste rotazioni. Probabilmente perdiamo Dybala e Abraham per queste due partite, ma all’Olimpico non sbagliamo mai”. Lo dice l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Feyenoord nell’andata dei quarti di Europa League.