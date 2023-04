L’ex sindaco di Sant’Angelo a Cupolo Egidio Bosco ha fatto causa al Comune. E’ quanto emerge da un atto licenziato dalla Giunta Cataffo il 4 aprile scorso. Bosco si è rivolto al Tribunale di Benevento per ottenere il pagamento da parte dell’Ente di 9.308 euro, oltre gli interessi. Si tratta di somme chieste per coprire le spese legali sostenute nelle vesti di primo cittadino, per difendersi in procedimenti chiusi con sentenze di assoluzione (i fatti risalgono al 2010, 2013 e 2016).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia