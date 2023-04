Renzi: “Andrea Ruggieri direttore responsabile Riformista”

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Quanto al Riformista sono lieto di annunciare che il direttore responsabile che mi affiancherà in questa avventura sarà Andrea Ruggieri, giornalista professionista, già impegnato in Parlamento con Forza Italia nella scorsa legislatura”. Matteo Renzi nella enews annuncia che Andrea Ruggieri, ex parlamentare di Forza Italia, sarà il nuovo direttore responsabile del Riformista.

“Con Andrea stiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molte idee affascinanti. Ne parleremo presto. Saremo in edicola col “nostro” Riformista dal 3 maggio: per adesso prosegue il lavoro dell’ottimo Piero Sansonetti che tra qualche giorno prenderà la guida de l’Unità”, dice Renzi.

“Voglio tranquillizzare chiunque abbia un dubbio: la mia presenza esclude tautologicamente che il Riformista possa mai essere l’house organ del terzo polo. Che terzo peraltro non appare essere… Ma anche di questo parleremo sul Riformista”, dice Ruggieri all’AdnKronos.

“Qualcuno si chiederà -prosegue Ruggieri- come si concili la mia storia politica con questa iniziativa consumata mano nella mano con Matteo Renzi che, non è un mistero, io considero un ragazzo di talento di cui la politica e la nazione hanno bisogno. Si coniuga grazie al professionismo. Ho sempre detto -spiega Ruggieri- che se mi avessero imposto una pausa dalla politica, che io peraltro non volevo affatto, sarei tornato al mio lavoro: che è quello del comunicatore. E io mantengo sempre le mie promesse: nella vita, in politica, e nella professione, appunto. Ma sono e resto fieramente un liberale, e un Berlusconi boy. Anzi, al Presidente, che per me è stato come un padre, mandiamo un grande abbraccio: contiamo di rivederlo prestissimo. Magari per la sua prima intervista, non appena avrà battuto per l’ennesima volta, una difficoltà che ha preoccupato tutti noi”, conclude Ruggieri.