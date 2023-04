Qatargate: venerdì incontro in procura tra vertici Belgio e Milano

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Venerdì 14 aprile è previsto in procura a Milano un nuovo incontro, dopo quello dello scorso 25 gennaio, tra il giudice istruttore belga Michel Claise, il procuratore meneghino Marcello Viola e Fabio De Pasquale, l’aggiunto a capo del pool che indaga sui casi di corruzione internazionale, per fare il punto sull’inchiesta Qatargate che ha colpito il Parlamento europeo e aveva portato in carcere, tra gli altri, l’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri con l’accusa di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio.

L’incontro servirà per scambiare informazioni, dopo che anche l’Italia ha mosso i suoi passi in modo autonomo indagando per riciclaggio – lo scorso 3 marzo – i due soci, ritenuti prestanomi, della Equality, società di cui risulta far parte anche Monica Bellini, commercialista della famiglia Panzeri. Nel mandato di arresto europeo della 55enne, attualmente libera e in attesa dell’udienza per la consegna al Belgio fissata per il 9 maggio a Milano, si ricostruisce la funzione della società di consulenza con uffici a Opera, “struttura legale” attraverso cui sarebbero state gestite le movimentazioni sospette senza più ricorrere al contante.

Creata con Silvia Panzeri, figlia dell’ex europedutato Pier Antonio, con ex soci Luciano e Stefano Giorgi, rispettivamente padre e fratello del compagno dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, la società di consulenza, non più operativa, potrebbe essere servita per realizzare un riciclaggio “pari a 300mila euro”, soldi partiti da Inghilterra e Turchia e arrivati nella casse della Equality, considerata una sorta di ‘lavatrice’ per riciclare in casa le presunte mazzette incassate dall’ex eurodeputato.