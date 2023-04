Pd: Prodi, ‘Schlein recuperi sinistra e centro o perderà le elezioni future’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Ho detto con massima chiarezza che se Elly Schlein non recupera la sinistra e il centro perderà le elezioni future. Aspettiamo che prenda delle decisioni per vedere se è troppo di sinistra. Secondo me è meno sbilanciata di quanto si pensi”. Così Romano Prodi a Otto e mezzo su La7.

“Non ho mai detto per chi ho votato e non lo aggiungo neanche stasera. Credo che la doverosa conquista di un voto al centro sia più facile anche grazie ai litigi di Renzi e Calenda, da un centro senza possibilità di espandersi e la gente si convince a votare centrodestra o centrosinistra, non vede lo spazio alternativo al centro. Il problema è di comporre le diversità. Un partito non è mai omogeneo e non può esserlo, perché questa è la democrazia. Il compromesso è una parola nobile, e questo chiedo a Schlein: compromesso su tutto. Politica economica, sociale e diritti sono un mazzo di fiori che deve stare insieme, il problema è non accentuare. Su diritti civili ho fatto una grande battaglia, e ci ho anche rimesso molto. I diritti li ritengo di un’importanza colossale ma non possono diventare la bandiera esclusiva di un partito”.