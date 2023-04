Milano-Cortina: Malagò, ‘resistenze Salvini? Da cabina regia condivisione unanime’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Sul tema della pista del ghiaccio per il pattinaggio velocità dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, dalla cabina di regia di oggi “si è usciti con una condivisione unanime su una proposta da fare. Quale? Per correttezza non è elegantissimo che lo anticipi io. Ma non penso ci saranno sorprese”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della celebrazione dei 75 anni di Anaoai alla sala Zuccari al Senato. Il riferimento è alla cabina di regia sui Giochi invernali del 2026 nel corso della quale c’è stato anche un confronto tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il primo in difesa della pista del ghiaccio a Milano Fiera Rho mentre il rappresentante dell’Esecutivo spinge per l’Oval di Torino. “Se ci sono state ‘resistenze’ da parte di Salvini? La parola ‘resistenza’ non penso sia giusta, oggi sono state fatte delle riflessioni e delle comparazioni ma si è usciti con una proposta unanime”, ha proseguito Malagò.

“Stiamo aggredendo l’argomento, bisognava dare un’accelerata”, ha aggiunto il presidente del Coni, specificando che “forse sarebbe dovuto succedere prima, ma inutile piangere sul latte versato e ora stiamo recuperando. Tra l’altro è in arrivo il presidente del Cio Thomas Bach per una visita a in Italia, per noi era indispensabile sotto il profilo politico avere delle manifestazioni di interesse sul masterplan. Oggi si è fatto un grandissimo passo in avanti. Il fatto che ci si vedrà due volte al mese indica che c’è una grandissima attenzione. Il Paese ci si gioca il prestigio, non solo nello sport”, ha concluso.