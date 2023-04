Migranti: Braga (Pd), ‘stato di emergenza una ‘sparata’ per nascondere incapacità governo’

Roma, 12 apr (Adnkronos) – “Una sparata che non porterà nessun risultato”. Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, sullo stato di emergenza per i migranti a Rainews24.

“Non serviva lo stato di emergenza, è un modo per drammatizzare il fenomeno, per confondere le acque e nascondere l’incapacita del governo di governare fenomeno. La Meloni è tornata dall’Europa a mani vuote, nessuna soluzione è stata prodotta dal governo”, ha spiegato Braga.

Lo stato di emergenza “è solo un modo per aumentare il livello di pressione psicologica, la dimostrazione dell’incapacita di affrontare il problema e nascondere altre priorità, come il Pnnr”, ha aggiunto l’esponente dem.