Governo: Prodi, ‘in Europa essere soli non conviene mai’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Essere da soli in Europa non conviene mai. Questa cosa dell’Italia e il Mes tutti dicono che non la capiscono. Se l’Italia non vuole aderire non lo usa, lascia che gli altri vadano avanti, sembra quasi un dispetto, e non conviene mai farne in Europa. Ma fido della loro ragionevolezza, che alla fine diranno di sì, anche perché non c’è alternativa. Mettiamo che mi offrano da mangiare del cibo che non mi piace: non lo mangio, ma non posso dire agli altri di non mangiarlo”. Così Romano Prodi a ‘Otto e mezzo’ su La7.