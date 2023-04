Golf: Abodi, ‘strumento anche di pace, oggi serve’

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – “L’appuntamento principale per la diplomazia del golf è, come ha anche ricordato il ministro Tajani, la Ryder Cup. Metterà insieme l’Europa e gli Usa, poi il mondo è un po’ più grande, ci sono anche gli altri. Ma sarà importante che questo dialogo prosegua e venga promossa la pace con azioni concrete”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione degli Open di golf d’Italia.

“Lo sport è sempre stato questo: un corridoio di diplomazia dedicato alla pace -ha aggiunto Abodi-. Oggi stiamo un po’ segnando il passo, ci sono delle ragioni delicate ed è giusto che ne parlino i responsabili delle attività diplomatiche. Vorremmo anche noi che lo sport ridiventasse quello che è stato nella sua storia: uno strumento di pacificazione e di socialità”.