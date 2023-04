La sconfitta del Vigorito contro la Spal, appuntamento decisivo per il destino del Benevento e la sua corsa salvezza, ha lasciato strascichi importanti nel cuore della Strega e nell’ambiente giallorosso, in particolare nello spogliatoio. Le dimissioni di Roberto Stellone hanno scritto la parola fine sul terzo ciclo in panchina di una stagione maledetta, aperta con la continuità di Fabio Caserta e passata attraverso l’interregno di Fabio Cannavaro, lontano dalle aspettative fissate dalla dirigenza giallorossa e auspicate dalla tifoseria.

