Roma, 12 apr (Adnkronos) – “Approvato in Cdm un disegno di legge per contrastare i sempre più frequenti fenomeni di vandalismo che colpiscono i beni culturali e paesaggistici, aggiungendo sanzioni amministrative a quelle penali. Chi danneggia il nostro patrimonio artistico non può e non deve farla franca”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.