Calcio: Danilo, ‘c’è ansia per sentenza Collegio Garanzia ma proviamo a non parlarne’

Torino, 12 apr. – (Adnkronos) – “C’è l’ansia normale per una squadra che vive questa situazione, ma proviamo a parlarne il meno possibile”. Lo dice il difensore della Juventus Danilo sulla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri e sulla sentenza del Collegio di Garanzia dello sport attesa per il 19 aprile.

“Noi pensiamo solo al campo, siamo concentrati su quello -aggiunge il 31enne brasiliano in conferenza stampa alla vigilia del match dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona- e quello che succederà è una responsabilità che riguarda la società, noi ci dedichiamo solo al campo”.

“Domani dobbiamo essere nella nostra migliore versione per vincere la partita – prosegue Danilo -. Sappiamo che hanno battuto l’Arsenal che è primo in Premier, ma siamo consapevoli che poi dovremo ancora giocare in Portogallo”. Poco più di un mese fa per Danilo è arrivato il prolungamento di contratto fino al 2025: “E’ già il mio quarto anno qui alla Juve, c’è sempre stata sinergia tra di noi e il rinnovo è stata una scelta di cuore”.