Basket: Nba, Atlanta vince a Miami e conquista i playoff

Miami, 12 apr. – (Adnkronos) – Vittoria esterna di Atlanta che si impone 116-105 a Miami e conquista la qualificazione ai playoff. Una vera e propria lezione di tattica e non solo: gli Hawks trovano l’approccio migliore per la sfida contro Miami, sorprendono gli Heat a domicilio in avvio e riescono poi a mantenere il vantaggio necessario per vincere e prendersi la qualificazione alla post season come settima forza delle Eastern Conference e dunque come la prossima avversaria di Boston – ribaltando così ogni pronostico che vedeva favorita la franchigia della Florida, dominante lo scorso anno ai playoff contro gli Hawks in una serie terminata 4-1 per gli Heat. Atlanta si conferma così la squadra perfetta per affrontare il Play-in (3-0 il record di franchigia), abile ad approfittare della serata da 25 punti, otto rimbalzi e sette assist di Trae Young, che questa volta trova il supporto di un Dejounte Murray da 18 punti e dei quattro uomini in uscita dalla panchina tutti in doppia cifra – 17 punti con 17 tiri per Saddiq Bey.

Da sottolineare poi la prestazione di Clint Capela da soli quattro punti segnati ma con ben 21 rimbalzi raccolti, in una battaglia che ha premiato gli Hawks per 63-39 alla voce rimbalzi di squadra. Miami invece, sotto già di 20 lunghezze nel corso del secondo quarto, dovrà riuscire a dimenticare il prima possibile questo passaggio a vuoto, in cui gli Heat non sono riusciti ad approfittare al meglio dei 33 punti di uno scatenato Kyle Lowry in uscita dalla panchina (alla miglior prestazione stagionale) con 11/16 dal campo e 6/9 dall’arco, mentre sono 26 i punti realizzati da Tyler Herro e 21 con nove assist per Jimmy Butler – che non è riuscito a trasformarsi in “Jimmy Buckets” come sperato. La squadra della Florida attende la vincente tra Toronto e Chicago.