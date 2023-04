Caduta l’accusa di furto aggravato per un autoveicolo (una Fiat Uno, parcheggiata in strada nella notte), con sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto nei confronti del 34enne Gabriele De Luca, del 33enne Graziano Iele, del 27enne Camillo Colella, del 26enne Alberto Anzovino, difesi dall’avvocato Antonio Leone e dell’avvocato Tullio Tartaglia.

