Lacrime che raccontano tutta l’amarezza e il dolore di un risultato che rischia di compromettere in maniera irrimediabile il futuro del Benevento in Serie B. È un Lorenzo Carfora devastato quello che lascia il Vigorito, accompagnato dai membri dello staff giallorosso fino all’ingresso degli spogliatoi. Non è riuscito a trattenere le lacrime il classe 2006 della Strega, titolare anche contro la Spal dopo il debutto dal 1’ al San Nicola contro il Bari.

