Trenitalia, sciopero venerdì 14 aprile: orari e modalità servizi garantiti

(Adnkronos) – Sciopero di Trenitalia venerdì 14 aprile. Il personale incrocerà le braccia dalle 9 alle 17. La mobilitazione – proclamata dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie – può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Servizi minimi garantiti in caso di sciopero

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale, si legge sul sito di Trenitalia. Trascorso questo periodo di tempo, i treni potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Per il trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più frequentate: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Informazioni su collegamenti e servizi attraverso le app Trenitalia e Trenord, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, i siti trenitaliatper.it e trenord.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.