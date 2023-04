Un finale drammatico che ha reso ancor più buio il cielo sul Vigorito. Un lungo confronto in un momento significativo per il percorso del Benevento, crollato sotto i colpi della Spal nello scontro diretto decisivo per la corsa salvezza dei giallorossi, compromessa in maniera apparentemente irrimediabile. Il triplice fischio di Maresca al Vigorito ha liberato la gioia della squadra di Massimo Oddo, cinica nei momenti chiave del match, ed il pianto della Strega innescando anche la reazione rabbiosa della tifoseria giallorossa. Intorno al 30’ della ripresa i sostenitori della Curva Sud hanno abbandonato i loro posti, come a voler lanciare un segnale alla squadra, occupando il settore inferiore alle spalle della porta difesa da Alfonso nel secondo tempo.

