Terzo polo: Pastorella (Az), ‘andiamo avanti, evitando attacchi personali gratuiti’

Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Da mesi @Azione_it e @ItaliaViva lavorano insieme. Andiamo avanti con la costituzione del partito unico, sciogliendo gli ormeggi individuali ed evitando attacchi personali gratuiti. Facciamolo per chi già crede in noi e chi da anni attende un vero partito #liberaldemocratico. Mi dispiacerà mandare in pensione #Azione a cui ho dedicato 3 anni, certamente, ma non è la fine. La nostra comunità politica proseguirà il suo cammino e non sarà da sola”. Lo dice Giulia Pastorella, deputata e vice presidente di Azione.