Terzo polo: Ferrandino (Iv-Az), ‘basta polemiche, Renzi e Calenda possono convivere’

Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Io credo che si debba porre fine a queste polemiche che rischiano di penalizzarci, i risultati delle ultime regionali sono ancora caldi. È necessario concentrarsi sul lavoro che dobbiamo fare per costruire il nuovo partito territorio per territorio. Ci sono milioni di potenziali elettori che ci aspettano, con queste polemiche li allontaniamo”. Lo dice l’eurodeputato Giosi Ferrandino (Az-IV) del gruppo Renew Europe a Formiche.net.

“L’accento va posto sul partito unico -continua- la casa dei liberali, riformisti e dei popolari. Con regole chiare, che non vengano rimesse in discussione, Renzi e Calenda possono convivere ed il partito nascere e crescere”.