Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Ho visto dichiarazioni molto dure, attacchi personali di molti dirigenti di Italia viva. Non ho sentito Renzi, no risponderò a niente per rispetto degli elettori che ci hanno votato, l’8%, il simbolo con il mio nome e che odiano le polemiche da cortile”. Lo ha detto Carlo Calenda a di Martedì.