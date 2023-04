Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione di €, quasi tutto per le affissioni col volto di Calenda. Basta polemiche, si faccia il congresso e vinca il migliore. Ma nessuno cerchi alibi”. Così su Twitter il deputato Francesco Bonifazi, tesoriere di Italia Viva.