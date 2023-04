Terzo Polo: addio tra Azione-Iv? Renziani ‘Calenda sta facendo tutto da solo’**

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Se siamo alla rottura? Diciamo che Calenda sta facendo tutto da solo”. Fonti di primo piano di Italia Viva rispondono così all’Adnkronos sulle voci di rottura ormai imminente tra Azione e Italia Viva che manderebbe all’aria il progetto del partito unico centrista. I renziani, insomma, respingono al mittente non solo le accuse di non voler fare sul serio ma addossano al leader di Azione la volontà della rottura. Intanto stasera Matteo Renzi riunirà i suoi. L’assemblea era stata già convocata venerdì scorso con all’odg il partito unico. Vista la piega presa dalla giornata, non è detto che il partito unico stasera possa ancora essere all’odg della riunione.