Tennis: Atp Montecarlo, per bookie Sinner e Berrettini favoriti con Schwartzman e Cerundolo

Montecarlo, 11 apr. -(Adnkronos) – Sarà doppia sfida Italia-Argentina nel secondo turno dell’Atp di Montecarlo. Jannik Sinner, al debutto nel torneo, se la vedrà contro l’esperto Diego Schwartzman, giocatore a proprio agio sulla terra rossa, ma indietro per gli esperti di Scommessemania che vedono il colpo del sudamericano proposto a 4,90 quota che sale a 5,10 su Newgioco, contro il successo dell’azzurro fissato tra 1,14 e 1,16. Per il risultato finale è avanti il 2-0 per Sinner a 1,54 mentre la vittoria italiana in tre set è vista a 4,25. Partita più difficile per Matteo Berrettini contro Francisco Cerundolo. Il romano, dopo la convincente vittoria nell’esordio contro lo statunitense Cressy, cerca il bis, in quota a 1,74, contro il 2,02 dell’argentino in quello che è il primo scontro diretto tra i due tennisti. Sinner, dopo la finalissima di Miami persa contro Medvedev, è sul podio dei favoriti per il successo finale, offerto a 11,50. Per i bookie il favorito numero uno è Novak Djokovic, a 1,96, con Stefanos Tsitsipas primo rivale lontano a quota 7. Poche speranze invece per gli altri italiani in corsa: il momento negativo di Berrettini porta il suo primo trionfo a Montecarlo a 51 volte la posta mentre l’acuto di Lorenzo Musetti è dato a 67.