Sport: domani in Senato si celebrano i 75 anni dell’Associazione azzurri d’Italia

Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – Anaoai, associazione benemerita riconosciuta dal Coni, presenterà domani, 12 aprile 2023, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica , su iniziativa della Sen. e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare, Daniela Sbrollini, i progetti per celebrare il proprio 75° anniversario dalla fondazione nel 1948.

L’appuntamento è per le ore 16.00 con le iniziative che saranno svelate durante la conferenza stampa organizzata in collaborazione tra Anaoai (Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia) e l’Intergruppo Parlamentare “Amici dei Valori dello Sport e della Maglia Azzurra”, moderata da Federico Serra, Capo Segreteria Tecnica dell’Intergruppo Parlamentare, e alla presenza dei Presidenti dell’Intergruppo Parlamentare Sen. Daniela Sbrollini e On. Roberto Pella, del Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, del Presidente del Cip, Luca Pancalli, del Presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani, del Socio Onorario Anaoai, nonché professore emerito e sostenitore da sempre di progetti volti all’abbattimento di barriere e in particolare rivolte a persone con disabilità, Emmanuele Francesco Maria Emanuele, del presidente di Woa, Joel Bouzou, e della Presidente di Anaoai, Novella Calligaris.

All’evento hanno collaborato il prof. e avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, l’Istituto per il Credito Sportivo e l’Aci, mentre è patrocinato da Woa, Coni, Cip, Regione Veneto, Comune di Cortina d’Ampezzo, Ministero per lo Sport e per i Giovani, Fondazione Milano-Cortina e Fondazione Cortina.