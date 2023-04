Il declino demografico del territorio sannita è ancora in atto ma con una dinamica di potenziale rallentamento grazie alla sommatoria tra cittadini di nazionalità italiana e cittadini di origine straniera non ancora provvisti della cittadinanza italiana. Il consuntivo Istat per il 2022 con riferimento al beneventano parla di 262 413 residenti, di cui 253.565 di cittadinanza italiana e 8mila e 448 di origine straniera. Il consuntivo 2021 era pari a 265.055.

