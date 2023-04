Un giorno di Pasqua da dimenticare per un residente nel capoluogo, che è andato in escandescenze presso l’ingresso della Questura di Benevento. A mettere fine alla sua condotta gli stessi poliziotti che lo hanno tratto in arresto. L’uomo era in crisi di nervi perché voleva raggiungere a tutti i costi la moglie, che pare lo stesse denunciando per delle sue condotte contestate.

