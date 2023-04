Juve, lite Paredes-Allegri: cos’è successo

(Adnkronos) – Lite tra Leandro Paredes e Massimiliano Allegri nello spogliatoio della Juventus. La Gazzetta dello Sport riferisce del confronto acceso tra il centrocampista argentino e l’allenatore bianconero. Paredes si sarebbe lamentato per lo scarso spazio avuto nelle ultime settimane. Il 28enne, in prestito dal Paris Saint Germain, ha collezionato solo 18 presenze nella sua anonima stagione bianconera. A fine stagione è scontato il ritorno in Francia, visto che la Juve non eserciterà il riscatto alle cifre stabilite.

Paredes ormai a centrocampo è stabilmente dietro ai giovani Miretti e Fagioli nelle rotazioni. Se dovesse rientrare anche Pogba, gli spazi per l’argentino si ridurrebbero ulteriormente nel finale di stagione.