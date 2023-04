Def, Meloni "Politica economica di stabilità, credibilità e crescita"

ROMA (ITALPRESS) – "Il Governo oggi ha tracciato la politica economica per i prossimi anni, una linea fatta di stabilità, credibilità e crescita. Rivediamo al rialzo con responsabilità le stime del Pil e proseguiamo il percorso di riduzione del debito pubblico. Sono le carte con le quali l'Italia si presenta in Europa. Abbiamo, inoltre, deciso lo stato di emergenza sull'immigrazione per dare risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi". Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

11-Apr-23 20:26