Napoli, 11 apr. – (Adnkronos) – Victor Osimhen ha lasciato il ritiro del Napoli a Castel Volturno e non sarà inserito fra i convocati del Napoli per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Il 24enne nigeriano proverà a recuperare per la gara di ritorno, in programma al Maradona il 18 aprile.