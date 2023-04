Calcio: Koulibaly, ‘è stato difficile ambientarmi al Chelsea ma voglio restare tanti anni’

Londra, 11 apr. – (Adnkronos) – “So di non essere ancora al 100%, ma penso che sto arrivando al mio solito livello. Il Chelsea mi ha dimostrato fiducia nell’ingaggiarmi e io voglio ripagarli restando in questo club per tanti anni”. Lo dice il difensore del Chelsea Kalidou Koulibaly nel corso di un’intervista al ‘Times’.

“Questo non è sicuramente l’anno che il Chelsea si aspettava da me, ma a volte quando hai grandi cambiamenti, nuovi proprietari e metà della squadra è nuova, tutti devono adattarsi -sottolinea il 31enne senegalese-. All’inizio per me è stato difficile cambiare paese, spostare tutto dopo otto anni al Napoli”.

La stagione negativa dei ‘Blues’ è costata la panchina prima a Thomas Tuchel e poi a Graham Potter. Ora ad allenare i ‘Blues’ c’è la bandiera Franck Lampard. “Bisogna continuare a lottare, daremo tutto. Il nuovo allenatore è una grande leggenda e quindi dobbiamo seguirlo, convinti di poter fare meglio. A Potter ho inviato un messaggio, mi ha aiutato molto. Posso dirgli solo grazie, avrà un bel futuro”.