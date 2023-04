“Con riferimento alle Provinciali del 2024, finalmente ricondotte al voto dei cittadini, il Sannio Quotidiano di domenica, riporta le dichiarazioni del segretario di Noi Campani, Carmine Agostinelli. Lo stesso che alle recenti politiche di settembre aveva pronosticato il riscatto del Mastellismo a livello nazionale. Sappiamo come è andata a finire: Quarto nel Sannio, medaglia di cartone. 29Mila voti in tutta Italia, roba da lista degli amici del tressette con il morto. Visto che le elezioni provinciali del 2024 vedranno, di nuovo finalmente, i cittadini protagonisti e votanti, il segretario di Noi Campani ha paura di replicare la magrissima figura delle scorse elezioni politiche, di cui alla succitata medaglia. E’ noto che la paura procuri ansie ed angosce e renda poco lucidi, ma stia sereno. Il Partito Democratico, anche in occasione delle elezioni Provinciali del 2024, si rivolgerà ai cittadini elettori offrendo candidati e programmi di valore coerenti con la nostra Storia di Centro Sinistra aperta al contributo del Civismo”, così in una nota il segretario provinciale del Pd, Giovanni Cacciano.