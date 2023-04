Nel giorno di Pasquetta, a risorgere è la Spal, mentre il Benevento sprofonda e vede l’inferno. Sente il sapore acre della retrocessione la formazione giallorossa, sebbene il ritardo dal quartultimo posto resti invariato, grazie alla sconfitta del Perugia che in tre partite casalinghe consecutive è riuscito nell’impresa al contrario di conquistare un solo punto. Il problema però è che la Strega non è stata capace di approfittarne, permettendosi il lusso di perdere anche la partita che avrebbe dovuto vincere per cercare di rimettersi in corsa per la salvezza. Un ko che somiglia molto a un epilogo amaro di un campionato maledetto, nonostante manchi il conforto della matematica. Cosa che non fa altro che prolungare l’agonia della formazione giallorossa che ha subito la nona sconfitta casalinga di questa stagione (1-3 per gli estensi il risultato finale), che ora ha a disposizione solo sei partite per poter sperare di rimediare a una situazione critica e che soprattutto è scivolata all’ultimo posto e si trova a dover gestire l’ennesimo caos stagionale, viste le dimissioni presentate da Roberto Stellone.

