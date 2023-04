Ucraina: Wp, ‘gruppo Wagner ha cercato di acquistare armi dalla Turchia’

Washington, 9 apr. (Adnkronos) – Il gruppo Wagner “ha cercato di acquistare armi dalla Turchia, Paese alleato della Nato”. Lo ha rivelato il Washington Post, citando documenti di guerra riservati, secondo i quali alcuni membri della milizia mercenaria russa “si sono incontrati a febbraio con referenti turchi per acquistare armi e attrezzature dalla Turchia per essere utilizzate in Mali e Ucraina”.

Secondo i documenti trapelati, anche il leader del Mali Assimi Goïta “aveva confermato che il Mali poteva acquisire armi dalla Turchia per conto di Wagner”. Secondo il Washington Post, tuttavia “non sarebbe chiaro se il governo turco fosse a conoscenza del tentativo di Wagner e se lo stesso si sia rivelato fruttuoso”.