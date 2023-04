Mo: Blinken discute con omologo Emirati Arabi delle tensioni fra Israele e Hamas

Washington, 9 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha tenuto questo fine settimana una conversazione con il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed Al Nayan sull’attuale aumento della tensione in Medio Oriente dopo gli scontri tra Israele e Hamas. Lo scrive il Jerusalem Post, aggiungendo che “Blinken ha sollecitato la calma in tutta la regione e ha sottolineato l’urgenza di ridurre le tensioni israelo-palestinesi”.

Blinken e il suo omologo hanno anche discusso dell’evoluzione della situazione nello Yemen, dove una delegazione saudita e omanita si sta attualmente incontrando per negoziare un possibile accordo di pace che potrebbe porre fine a quasi un decennio di guerra civile,