Ue: Della Vedova, ‘su diritti e concorrenza Meloni apre scontro con Europa’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Meloni sta aprendo lo scontro con l’Unione europea, segnatamente con i paesi principali, a partire da Francia e Germania. Lo fa sui diritti, schierandosi a difesa dell’amico Orban, indifendibile nelle sue crociate reazionarie che servono da schermo al suo progetto di democrazia illiberale”. Lo scrive su Facebook il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

“Lo sta facendo anche sul Pnrr, non solo per i ritardi nell’avanzamento dei progetti, dove può accampare la scusa delle difficoltà burocratiche ed organizzative, ma soprattutto per i ritardi e i rinvii sulle riforme, dove è solo questione di volontà o consapevolezza politica, le sue, che mancano”.

“Clamoroso il caso dei provvedimenti a favore della concorrenza, che il governo non riesce a varare. Per fare un esempio, tra il corporativismo dei balneari e le riforme per il PNRR, Meloni sceglie i primi. Un atteggiamento irresponsabile che penalizzerà e isolerà sempre più l’Italia. Serve costruire un’alternativa europeista e liberale a questa destra che persegue in modo sempre più evidente il suo disegno sovranista. L’atteggiamento netto di Meloni sull’Ucraina, che apprezziamo e sosteniamo – conclude Della Vedova – non può comunque fare velo su quanto di profondo sta accadendo”.