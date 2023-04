Ucraina, Kiev rafforza difese al confine con Russia e Bielorussia

Kiev, 8 apr. (Adnkronos) – Le forze ucraine stanno rafforzando le loro posizioni difensive lungo il confine con Bielorussia e Russia. A renderlo noto su Facebook il ministero della Difesa di Kiev, citando il tenente generale Serhiy Nayev, comandante delle forze congiunte delle forze armate ucraine.

“È in corso l’espansione del sistema di barriere ingegneristiche nelle aree confinanti con la Bielorussia e la Russia”, ha spiegato Nayev, aggiungendo che si stanno creando campi minati “in aree accessibili ai carri armati”. Il generale ha precisato che più di 6mila mine sono state posizionate la scorsa settimana e che i soldati ucraini stanno lavorando “24 ore su 24, nonostante le condizioni meteorologiche”.

Nel frattempo le forze russe hanno costruito una trincea lunga più di 70 km nella regione ucraina di Zaporizhzhia. L’enorme lavoro di scavo viene mostrato dalle immagini satellitari Sentinel 2, scrive il Center for Journalistic investigation, rilanciato da Ukrinform.

I lavori sono iniziati ai primi di settembre. Gli scavi sono partiti simultaneamente dalle due estremità e sono terminati il 18 ottobre. Lunga circa 70 Km, pari a circa un terzo della lunghezza massima di questa regione, la mega trincea parte dal villaggio di Semenvika, circa 9 km da Melitopol, designata dai russi come capoluogo dell’area occupata. La trincea si estende poi a est fino alla periferia del villaggio di Marynivka, nel distretto di Prymorsky .